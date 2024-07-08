Пушилин сообщил о трех пострадавших в Горловке от удара ВСУ
Три мирных жителя Горловки, в том числе подросток, пострадали из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В результате применения ударных беспилотников ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент горловского медколледжа 2007 г. р., водитель и пассажир трамвая — женщина 1957 г. р. и мужчина 1962 г. р.», — уточнил он.
Пострадавшим оказана медпомощь.
В результате ударов беспилотников повреждены четыре домостроения в Петровском районе Донецка, Александровке, Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки.
ВСУ совершили 20 вооруженных атак, выпустив более 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные беспилотники, заключил он.
Ранее, 7 июля, в результате обстрела ВСУ Горловки были разрушены дома и повреждены машины. «Известия» показали кадры последствий атаки.
Местная жительница поделилась, что во время первого обстрела они вызвали МЧС. По последним данным, четыре сотрудника экстренных служб пострадали во время исполнения служебных обязанностей.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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