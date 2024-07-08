Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды в течение часа обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

По его информации, в результате первого удара нет пострадавших, но были повреждены 15 квартир многоэтажного дома и перебит газопровод. Также получили повреждения линии электропередачи, из-за чего шесть улиц остались без электричества.

Второй удар украинские боевики нанесли спустя час по частному сектору. В результате ранены два мирных жителя и повреждено но менее 10 жилых домов.

Третьяков отметил, что профессионализм сотрудников оперативных служб помог спасти множество жизней и минимизировать последствия обстрелов противника, который целенаправленно осуществляет удары по мирному населению.

Он призвал местных жителей быть предельно осторожными и внимательными и не выходить на улицы сразу же после обстрелов из-за возможности повторных атак.

Ранее, 6 июля, 20 человек пострадали в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), в частности Донецка, Горловки и Александровки. Сообщалось, что в Горловке количество пострадавших достигло девяти человек, в их числе четверо пожарных.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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