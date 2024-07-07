Число пострадавших за день при обстрелах в ДНР увеличилось до 20

Количество пострадавших в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило 20 человек. Об этом 6 июля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«К сожалению, продолжают поступать данные о последствиях обстрелов городов республики. На данный момент подтвердилась информация о ранении 20 мирных жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушилин добавил, что повреждения получили четыре жилых дома в Александровке, пять объектов гражданской инфраструктуры: в Петровском районе Донецка поврежден торговый центр «Галактика», в Никитовском районе Горловки в результате обстрелов ВСУ были повреждены детский сад, школа, котельная, ЛЭП. Также от обстрела пострадала пожарная автоцистерна.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале уточнили, что службы зафиксировали прямые попадания в ТЦ «Галактика» по улице Добровольского в Донецке и в жилой дом по улице Советской в Горловке.

Ранее в этот же день Пушилин сообщал о 13 мирных жителях, получивших ранения в результате обстрела ВСУ. Позднее глава Горловки в ДНР Иван Приходько уточнил, что число пострадавших в городе в результате обстрела украинских боевиков увеличилось до девяти.

Тогда же стало известно, что четверо пожарных получили ранения различной тяжести при повторном обстреле ВСУ Горловки. Отмечалось, что специалисты ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города.

Накануне, 5 июля, ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. «Известия» показали кадры с последствиями удара украинских боевиков по городу. На них можно заметить, что в домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы. Одним из погибших стал мужчина, который, вероятно, вышел на прогулку со своим питомцем.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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