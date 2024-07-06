Четверо сотрудников МЧС пострадали про повторном обстреле Горловки ВСУ

Четверо пожарных получили ранения различной тяжести при повторном обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 июля сообщило МЧС России.

«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным МЧС, два сотрудника экстренных служб получили осколочные ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. В результате обстрела также была повреждена пожарная автоцистерна.

ВСУ обстреляли Донецк ранее в этот же день. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что погиб мужчина и ранена девушка.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ 5 июля погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Также из-за атак повреждены 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Центрально-Городском районе Горловки, в Ясиноватой и Новолуганском.

«Известия» показали последствия удара боевиков по Донецку.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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