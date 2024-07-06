При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, погиб мирный житель. Об этом 6 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Киевском районе по ул. Сормовской погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что ранение получила девушка 2003 года рождения.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ 5 июля погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Также из-за атак повреждены 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Центрально-Городском районе Горловки, в Ясиноватой и в Новолуганском.

«Известия» показали последствия удара боевиков по Донецку.

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