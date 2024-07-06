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«Известия» показали кадры последствий удара ВСУ по Донецку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 июля обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:28 — г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

«Известия» показали кадры с последствиями удара украинских боевиков по городу.

На них можно заметить, что в домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы. Одним из погибших стал мужчина, который, скорее всего, вышел на прогулку со своим питомцем. Кроме того, осколком также задело еще одну собачку, которая, свернувшись, лежит на траве и дрожит от боли и страха.

Также в СЦКК уточнили информацию о жертвах в результате атаки ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Город Донец (Киевский район): по улице Сормовской погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранена женщина 2003 года рождения. Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате детонации ранее неразорвавшегося суббоеприпаса кассетного артснаряда 155 мм погиб мужчина 1961 года рождения. Обстрел в 16:40 — по улице Водной ранена женщина 1965 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе в результате атак ВСУ погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Он добавил, что из-за украинских атак повреждены 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Центрально-Городском районе Горловки, в Ясиноватой и в Новолуганском. Также повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры.

Тогда же «Известия» показали последствия обстрела АЗС в Ленинском районе Донецка, где пострадали два человека. В магазине АЗС выбило стекла, по земле вокруг были разбросаны обрывки кровли, но основной удар на себя приняла импровизированная защита станции в виде мешков с песком.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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