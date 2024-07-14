Армия Израиля подтвердила ликвидацию военного лидера ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию руководителя военного крыла радикального движения ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафаа Саламеха в результате удара по сектору Газа. Об этом 14 июля говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Вчера истребители атаковали, руководствуясь разведывательной информацией Службы общей безопасности и ЦАХАЛ в Хан-Юнисе, Рафаа Саламеху, командира подразделения Хан-Юнис в террористической организации ХАМАС. Саламех был одним из соратников Мехмеда Даффа, главы военного крыла ХАМАС, одним из организаторов и организаторов атаки 7 октября», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).

По данным ведомства, Саламех находился в рядах группировки с начала 1990-х годов и служил под началом брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара Мухаммеда. Саламех причастен к похищению военного ЦАХАЛ Гилада Шалита, находившегося в плену в секторе Газа с 2006 по 2011 год, а также участвовал в боях во время нескольких израильских операций.

В заявлении также говорится, что в 2016 году Саламех сменил Мухаммеда Синвара на его посту и координировал ракетные обстрелы Израиля со стороны Хан-Юниса. Кроме того, военный командовал двумя наступательными террористическими туннелями, нейтрализованными в мае 2021 года.

ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев в Хан-Юнисе 13 июля. По последним данным минздрава Газы, в результате удара погибло более 90 человек, 300 пострадали. В израильской армии, в свою очередь, сообщили, что удар был нанесен «по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще несколько боевиков».

По данным телеканала Al Arabiya, в результате удара погиб один из командиров военного крыла ХАМАС «Изз эд-Дин аль-Кассам», а один из лидеров ХАМАС Мухаммад аль-Дейф был ранен.

Позднее, 14 июля, жители Хан-Юниса рассказали «Известиям», что после удара ЦАХАЛ улицы были завалены телами погибших. Уточнялось, что город был единственной возможностью выжить, доступной гражданам, которые лишились своих домов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.