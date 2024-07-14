В Ираке обнаружена братская могила более сотни жертв ИГ

Более 100 жертв группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) были эксгумированы из братской могилы в Ираке. Об этом 14 июля сообщила газета Le Figaro.

Останки были обнаружены в природном колодце Ало Антар, который расположен в 70 км к западу от Мосула, бывшей «столицы» ИГ на севере Ирака.

«Останки 139 жертв были извлечены вместе с другими частями человеческих тел. Среди них есть мужчины и женщины. Согласно свидетельствам, в числе жертв — езиды и туркоманы-шииты, а также служившие в органах безопасности жители Мосула», — заявил директор отдела массовых захоронений правительственной организации «Фонд мучеников» Диа Карим.

На национальную принадлежность погибших указывает их традиционная одежда. Для установления личностей жертв в Багдаде будут проведены тесты ДНК. Раскопки на месте захоронения продолжаются.

Как напоминает газета, потерпев поражение в Ираке в 2017 году, ИГ оставило после себя более 200 массовых захоронений, в которых, по данным ООН, может находиться до 12 тыс. тел.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что на севере Ирака ЮНЕСКО обнаружило пять бомб в руинах исторической мечети Ан-Нури в Мосуле, разрушенной в 2017 году боевиками ИГ.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены. США объявили об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади 27 октября 2019 года.