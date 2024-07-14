Мэр Москвы оценил популярность коворкинг-центров для НКО

С начала года коворкинг-центрами, предназначенными для некоммерческих организаций Москвы, воспользовались свыше 65 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Такие центры, созданные для развития и поддержки московских НКО, работают во всех округах столицы без выходных. Как отметил мэр, сотрудники НКО чаще всего бронируют аудитории и переговорные для проведения совещаний, индивидуальные рабочие места, а также концертные залы.

«Еще одна популярная услуга — бесплатное обучение. Ежегодно новые знания получают больше 7 тыс. сотрудников НКО», — сообщил Собянин. Он уточнил, что команды сети коворкинг-центров помогают организовывать мероприятия разных форматов, и напомнил, что выбрать и забронировать помещение можно на портале «Душевная Москва».