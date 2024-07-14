Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T

Минобороны России 14 июля опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковой установки немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T.

Удар по технике противника был нанесен расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». На представленных кадрах подтверждается ликвидация пусковой установки ЗРК IRIS-T, радиолокационной станции TRML-4D и военнослужащих украинской армии.

Уточняется, что боевые машины ЗРК Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены в населенном пункте Волосское в Днепропетровской области посредством российских дронов. Немецкий комплекс находился на подготовленной огневой позиции, сообщили в ведомстве.

Ранее, 9 июля, стало известно, что США и союзники планируют совместно поставить Украине десятки систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму более $1 млрд. Тогда же президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что страны Запада планируют поставить Украине в ближайшие месяцы пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны.

На следующий день в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров ВСУ. А до этого, 6 июля, «Известия» опубликовали кадры уничтожения российскими войсками двух пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.