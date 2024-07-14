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СМИ сообщили о прекращении попыток демократов снять Байдена с выборов

NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Члены Демократической партии США прекратили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена на фоне покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа ранее в этот день. Об этом 14 июля сообщил телеканал NBC News.

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена», — говорится в публикации.

Один из политтехнологов заявил, что после покушения на Трампа вести беседы о замене Байдена стало значительно труднее. По его словам, это «событие затмило солнце». Кроме того, по данным телеканала, Демократическая партия приостановила показ агитационной рекламы на телевидении, а также демонстрацию предвыборных материалов, в которых содержатся нападки на Трампа.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.

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