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Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России

Песков: Россия и Запад находятся в состоянии острой конфронтации
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Фото: Global Look Press/Moncloa
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Итоги саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне, являются угрожающими для России. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО, наоборот, альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Россия и Запад на данный момент находятся в состоянии «острой конфронтации». При этом предпосылок для выхода из ситуации пока нет, однако «когда-то это время настанет», отметил Песков.

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11 июля главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО – Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте РФ называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Тогда Песков заявил, что России необходимо думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. По его словам, РФ видит, как военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону российских границ.

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