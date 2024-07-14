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Захарова указала на стимуляцию ненависти к политическим оппонентам в США
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Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
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Бойцам ВС РФ передали икону Святых небесных покровителей воинства Российского
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Российский FPV-дрон тараном сбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
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Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил нападение на Трампа
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СМИ узнали о невозможности Порошенко выехать с Украины на съезд республиканцев США
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На Украине сообщили о привлечении боевиков «Азова» к обновлению школьной программы
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Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
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Сирийская армия заявила о гибели военного при ударах Израиля по Дамаску
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В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower
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NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
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В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО

ВСУ обстреляли Шебекино

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