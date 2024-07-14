Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на 38-м км Кольцевой автомобильной дороги (КАД), произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
«20-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Daewoo Nexia. <…> От удара «Газель» отбросило в третий ряд КАД, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Kia в свою очередь столкнулась уже с Nissan Qashqai.
В результате ДТП были госпитализированы водитель «Газели» в состоянии средней степени тяжести, а также водитель Daewoo Nexia и его пассажиры — мужчины 1991 и 2004 годов рождения.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 11 июля, в городском округе Серпухов в Подмосковье на трассе М-2 «Крым» произошла авария с участием 15 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.