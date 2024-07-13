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СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем

HLN: матч Бельгия – Израиль в Лиге наций хотят перенести за границу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Ни один город в Бельгии не захотел принимать матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля, теперь игру планируют провести на территории другой страны. Об этом 13 июля пишет газета Het Laatste Nieuws (HLN).

Матч запланирован на 6 сентября. Отказы его проводить связаны с высоким риском протестов и угрозой безопасности для болельщиков, команд и жителей города в целом.

По данным издания, еще 19 июня мэрия Брюсселя заявила, что не может принять у себя матч. Следом аналогичное решение было принято в Брюгге, Лёвене, Антверпене и Льеже.

Отмечается, что на фоне этого Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Ранее, 18 июня, болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем команд в Дортмунде на чемпионате Европы – 2024. На кадрах видно, как между несколькими десятками фанатов завязалась потасовка, они бросали друг в друга подручные средства.

На Евро это уже не первая драка. 16 июня болельщики сборной Англии напали на сербов перед очной встречей команд. Еще одно ЧП произошло в тот же день в немецком Гамбурге, где полиции пришлось открыть огонь по мужчине с топором в ходе шествия футбольных болельщиков перед матчем турнира.

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