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Фигурант дела о хищениях в Минобороны умер в столичном СИЗО

Член СПЧ Меркачева: бизнесмен Котельников скончался в московском СИЗО «Медведь»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. Эту информацию 13 июля подтвердила «Известиям» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Фигурант не был признан виновным. Мужчина умер еще 8 июля, о его смерти стало известно только спустя пять дней, 12 июля, уточнила она.

«Семья подтвердила, все источники, которые могли, подтвердили. Сейчас будут, я думаю, уже известны результаты судмедэкспертизы. Скоро будут и похороны», — сообщила Меркачева.

Она добавила, что будет вестись разбирательство о возможных причинах смерти, также будет возбуждено уголовное дело.

В своем Telegram-канале правозащитник добавила, что, по ее данным, причина смерти 52-летнего предпринимателя — остановка сердца. По ее словам, в указанном СИЗО бизнесмен находился в пятом корпусе.

По данным СМИ, обвинения в адрес бизнесмена были связаны с делом о хищениях в Минобороны РФ.

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Увеличение составило 10–14% в зависимости от квалификации преступления

Ранее в этот день стало известно, что в деле экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Так, в документе говорится, что в отношении Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, а также неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Кроме того, обвинения в даче взятки также получил и бизнесмен Александр Фомин.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали до 23 июня, а позднее — до 23 сентября. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Экс-замминистра вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра — Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, по версии следствия, друг Иванова Фомин имел значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помог замминистра получить взятку.

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