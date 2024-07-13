СМИ сообщили о появлении новых обвиняемых в деле экс-замминистра обороны Иванова

В деле экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Об этом 13 июля сообщило ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы.

Так, в документе говорится, что в отношении Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, а также неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Кроме того, обвинения в даче взятки также получил и бизнесмен Александр Фомин.

Срок содержания подозреваемых под стражей был продлен до 23 сентября, активы фигурантов арестованы.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали до 23 июня, а позднее — до 23 сентября. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Экс-замминистра вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага.

Принадлежащие обвиняемому счета, активы и недвижимость были арестованы. Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban. В апреле в квартире Иванова прошли обыски.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, по версии следствия друг Иванова Фомин имел значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помог замминистру получить взятку.