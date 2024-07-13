Карта спецоперации на Украине 13 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июля можно в материале «Известий».

Как доложили в Минобороны, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражено две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны. Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 553 беспилотных летательных аппарата, 547 зенитных ракетных комплексов, 16 567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 637 единиц специальной военной автомобильной техники.

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