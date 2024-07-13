В Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА
В Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на нефтебазе, заявил ранним утром 13 июля губернатор Василий Голубев.
«Около 4:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Также Голубев добавил, что пожару присвоен третий ранг сложности: в тушении принимают участие пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.
Информация о происшествии уточняется, отметил Голубев.
Ранее, 10 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Калаче-на-Дону. Он уточнил, что возгорание на нефтебазе не представляет угрозы для жилых объектов. Позднее пожар был ликвидирован.
За день до этого губернатор Голубев сообщил о нескольких десятках сбитых над Ростовской областью БПЛА. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. Позднее пожар на электроподстанции был также ликвидирован.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.