Пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, вызванный падением обломков беспилотников, ликвидирован. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба МЧС по региону на официальном сайте.
«Пожар в нефтебазе в городе Калач-на-Дону ликвидирован. <...> Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этот день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Калаче-на-Дону. Он уточнил, что возгорание на нефтебазе не представляет угрозы для жилых объектов.
О подобном происшествии губернатор Бочаров сообщал 12 мая. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения беспилотника. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.