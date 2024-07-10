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Пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидирован

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, вызванный падением обломков беспилотников, ликвидирован. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба МЧС по региону на официальном сайте.

«Пожар в нефтебазе в городе Калач-на-Дону ликвидирован. <...> Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в этот день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Калаче-на-Дону. Он уточнил, что возгорание на нефтебазе не представляет угрозы для жилых объектов.

О подобном происшествии губернатор Бочаров сообщал 12 мая. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения беспилотника. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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