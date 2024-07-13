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Сюжет:

В Киеве рассказали о сроках поставки F-16 Бельгией

Жовква: Бельгия передаст Киеву 30 самолетов F-16 к 2028 году
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Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidentia
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Украине нужны заявленные президентом страны Владимиром Зеленским 128 истребителей F-16, и Киев имеет график поставок самолетов от стран-партнеров, но большинство из них слишком долговременны. К примеру, Бельгия задекларировала поставку 30 самолетов F-16 к 2028 году, пожаловался 12 июля замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

«У нас есть соответствующие декларирования от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают <...> Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это есть в нашем соглашении с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас», — приводит его слова украинский Telegram-канал «Страна.ua».

Жовква добавил, что на саммите НАТО Зеленский обсуждал с представителями стран-партнеров поставки истребителей, встречался с новым премьер-министром Нидерландов, обсуждал этот вопрос с американским президентом Джо Байденом.

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Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Украина получит намного меньше истребителей F-16, чем рассчитывала. Причиной тому указывали языковой барьер между инструкторами и обучающимися управлять самолетами украинцами и задержки поставок запчастей. Из 300 истребителей, на которые изначально рассчитывал Киев, на Украину попадут от 15 до 24 самолетов.

10 июля президент США Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что ВСУ смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это в ответ на вопрос «Известий», заявила: передача Западом истребителей F-16 Киеву свидетельствует о том, что Вашингтон возглавляет «банды войны». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, отметил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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