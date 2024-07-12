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В Серпухове проходит турнир «Ночь чемпионов IBA»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Серпухове в пятницу, 12 июля, проходит турнир «Ночь чемпионов IBA», где выступают спортсмены из России, Китая и Ирландии.

В двух поединках будут разыграны титулы чемпиона старейшей международной ассоциации WBA.

За звание чемпиона мира в главном 12-раундовом бою сойдутся россиянин Муслим Гаджимагомедов и китаец Чжан Чжаосинь. В соглавном — российский боец Альберт Батыргазиев и ирландец Джоно Кэрролл.

«Как только начнется мой бой, я стану самым счастливым человеком, наверное», — рассказал Батыргазиев.

Он добавил, что после многомесячных тренировок ожидает возможности выйти на ринг.

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9 июля состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA». Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил качественную организацию предстоящего турнира. Он также указал, что важно, чтобы спортсмены, отрабатывающие на тренировке свои навыки, не боялись демонстрировать их на турнире.

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