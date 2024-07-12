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Спортивные выходные с «Известиями»

Финиш теннисного Уимблдона, футбольный Суперкубок России, матч женских футбольных сборных России и КНДР и другие события
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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Теннис

Уимблдонский турнир. Полуфиналы и финал

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Фото: REUTERS/Matthew Childs

Турнир в Великобритании на травяном корте является единственным в мировом теннисе соревнованием Большого шлема, в мужском одиночном разряде которого россияне еще ни разу не побеждали. На этой неделе этот недостаток может быть устранен. Даниил Медведев встретится в полуфинале с испанцем Карлосом Алькарасом. В случае победы нашего теннисиста ждет финал против серба Новака Джоковича или итальянца Лоренцо Музетти.

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12 июля, полуфиналы: 15:30, Медведев — Алькарас; 19:00, Музетти — Джокович. 14 июля, 16:00, финал. Всеанглийский клуб лаунд-тенниса и крокета (Уимблдон, Великобритания)

Футбол

Суперкубок России. «Зенит» – «Краснодар»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

До старта нового сезона в российском футболе осталось всего ничего. В конце следующей недели пройдут матчи первого тура национального чемпионата среди команд РПЛ, а в ближайшие выходные в рамках Суперкубка России встретятся победитель предыдущих чемпионата и Кубка страны петербургский «Зенит» и серебряный призер чемпионата «Краснодар». Эти команды поборются за первый в сезоне трофей. Встреча пройдет в Волгограде.

13 июля, 20:30, «Волгоград Арена» (Волгоград). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Женщины. Товарищеский матч. Россия – КНДР

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Интерес к предстоящим двум товарищеским матчам с участием женской сборной России по футболу будет особенным из-за необычного соперника. Трудно вспомнить, когда в последний раз наши футболисты встречались с командой из КНДР. Но теперь северокорейские спортсменки приехали в Москву и сыграют с нашими два матча — 12 и 15 июля. Причем эти игры возникли далеко не только по политическим соображениям в условиях международного бана российского футбола и сближения двух стран. Спортивная составляющая здесь также имеет большое значение, так как сборная КНДР является трехкратным чемпионом Азии и находится в первой десятке рейтинга ФИФА среди женских национальных команд. Она станет самым сильным соперником россиянок за последние несколько лет.

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12 июля, 20:00, стадион «Москвич» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс

«Ночь чемпионов IBA». Муслим Гаджимагомедов — Чжан Чжаосинь, Альберт Батыргазиев — Джоно Кэролл

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Уже не в первый раз Международная ассоциация бокса (IBA) проводит большой вечер профессионального бокса под названием «Ночь чемпионов». Ближайшее подобное мероприятие состоится 12 июля в Серпухове. Главным боем станет 12-раундовое противостояние тяжеловесов — серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио, двукратного чемпиона мира россиянина Муслима Гаджимагомедова и китайца Чжана Чжаосиня. На кону стоит вакантный титул чемпиона WBA. В соглавном поединке наш олимпийский чемпион – 2020 Альберт Батыргазиев оспорит с ирландцем Джоно Кэроллом временный пояс WBA во втором полулегком весе. Также в этом турнире пройдет еще четыре боя, в трех из которых участие примут россияне Дмитрий Двали, Артур Субханкулов и Василий Егоров.

На звание: в России впервые за два года пройдет поединок за международный боксерский пояс
Егоров проведет поединок за титул с крепким американцем

12 июля, 18:00, арена «Колизей IBA» (Серпухов). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Смешанные единоборства

UFC Fight Night. Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В ночь на 14 июля в Неваде в рамках франшизы UFC Fight Night пройдет турнир UFC on ESPN 59. Российским зрителям наиболее интересен будет соглавный поединок в полусреднем весе между нашим Муслимом Салиховым и аргентинцем Сантьяго Понзиниббио. Для 40-летнего Салихова это уже 25-й бой в UFC. В предыдущих он потерпел пять поражений.

14 июля, 16:30, Ball Arena (Денвер, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

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