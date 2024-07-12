СМИ сообщили о работе силовиков на авиаремонтном заводе после крушения SSJ 100
Сотрудники правоохранительных органов работают на территории завода, который ремонтировал упавший в Коломне самолет SSJ 100. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, на предприятии проводятся следственные мероприятия. В рамках расследования будет изучена документация.
Крушение самолета произошло под Коломной ранее в этот день в лесном массиве около деревни Большое Карасево. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Известно, что лайнер принадлежит «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
На место крушения были направлены спасатели МЧС России. Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.