Опубликовано первое видео с места крушения SSJ-100 в Подмосковье
Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев опубликовал первое видео с места крушения самолета SSJ-100, которое произошло в пятницу, 12 июля.
На представленных в его Telegram-канале кадрах можно увидеть поваленные деревья и работающих на месте спасателей МЧС России, которые незадолго до этого добрались до места авиакатастрофы.
Перед этим Гречищев уточнял, что борт упал в лесном массиве около деревни Большое Карасево, угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.
Крушение самолета произошло ранее в этот день. Это случилось в лесном массиве около деревни Большое Карасево. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Известно, что лайнер принадлежит «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.
Очевидец происшествия рассказал «Известиям», что сразу после крушения самолета был слышен взрыв, а в доме задребезжали окна.