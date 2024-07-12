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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине с 6 по 12 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 6 по 12 июля можно в материале «Известий».

С 6 по 12 июля ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, БПЛА, в результате поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. Цели удары достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение четырем соединениям ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам теробороны. Отражено 26 контратак штурмгрупп противника. Потери ВСУ составили до 1,8 тыс. военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны. Отразили три контратаки штурмгрупп противника. ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, пять танков, 14 бронемашин, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 14 полевых складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмгрупп противника. ВСУ потеряли до 4380 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии. Уничтожено девять станций РЭБ и 29 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход ДНР. Ннанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. Потери ВСУ составили до 2785 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять бронемашин, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также четырех бригад теробороны. Потери противника составили до 685 военнослужащих, бронемашина, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и шесть полевых складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 536 беспилотных летательных аппаратов, 546 зенитных ракетных комплексов, 16 560 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 768 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 597 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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