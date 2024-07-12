Глава Коломны сообщил об отсутствии угрозы для местных жителей после падения SSJ-100
- Новости
- Общество
- Глава Коломны сообщил об отсутствии угрозы для местных жителей после падения SSJ-100
Последствия падения самолета Sukhoi Superjet 100 недалеко от подмосковной Коломны не несут опасности для жителей расположенных рядом населенных пунктов. Об этом 12 июля заявил глава города Александр Гречищев.
«Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет», — написал он в Telegram-канале.
Также глава администрации уточнил, что борт упал в лесном массиве около деревни Большое Карасево.
Крушение самолета произошло ранее в этот день. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Известно, что лайнер принадлежит «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. На месте ЧП работают оперслужбы, криминалисты.
Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.
Очевидец происшествия рассказал «Известиям», что сразу после крушения самолета был слышен взрыв, а в доме задребезжали окна.