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Эксперт назвал способы сэкономить летом на бензине

Эксперт Чекулаев: выключенный кондиционер не помогает экономить бензин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев рассказал 13 июля в разговоре с «Известиями», как можно сэкономить летом на бензине.

«В Сети пишут, что отключение кондиционера экономит потребление бензина — это верно, но не всегда. Если машина стоит в пробке, выключение кондиционера и вправду снижает потребление. Но когда машина находится в движении, открытые окна (вместо кондиционера) приводят к изменению аэродинамики, машине нужно больше энергии для движения, и потребление топлива, напротив, увеличивается. Поэтому данный подход не поможет вам существенно снизить потребление топлива и сэкономить деньги», — отметил Чекулаев.

Снизить потребление бензина, по его словам, помогут вождение без резких ускорений и торможений, проверка давления в шинах, планирование маршрутов, регулярное обслуживание автомобиля, выбор времени для заправки и соблюдение скоростного режима.

«Неправильное давление в шинах может увеличить расход топлива, как как при неправильном давлении увеличивается сила трения, вследствие чего требуется больше энергии для преодоления данной силы. Правильно спланированный маршрут позволяет снизить время в пути, избежав пробок и светофоров. Регулярное обслуживание автомобиля — замена масла и фильтров — способствует более эффективной работе двигателя и снижению расхода топлива», — объяснил эксперт.

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Правильно подобранное время для заправки, по его словам, также помогает снизить потребление топлива, так как в утренние и вечерние часы температура воздуха ниже, и это приводит к снижению испарения бензина и увеличению его количества в баке. При плавном торможении, ускорении, а также движении с постоянной скоростью можно сэкономить на топливе летом, так как при такой манере вождения двигатель работает с меньшим количеством оборотов, что напрямую связано с потребление топлива.

27 апреля автоэксперт Сергей Пономарев рассказывал «Известиям», что эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространенные симптомы — детонационные стуки. Такое случается, если был залит бензин с очень низким октановым числом по ошибке автовладельца или умышленной подмене на безответственных СТО.

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