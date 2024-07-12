Покупай, но проверяй: в РФ хотят ввести наказание за скрученный автопробег

В Госдуме просят МВД ввести наказание за скручивание автопробега. В комитете ГД по безопасности отмечают, что сейчас какая-либо ответственность за это отсутствует, при том что фиктивные показатели одометра имеют более половины машин, продающихся на вторичном рынке. Проблему признают в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» — там также предлагают ввести штрафы за скручивание пробега и установить контроль за ним через электронный паспорт транспортного средства. Решать проблему следует, начиная с компаний-перепродавцов машин, которые имеют все возможности для проверки показателей одометра, полагают эксперты.

Принять меры

В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия».

— Скрученный пробег — это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность машины, он рискует стать причиной смертельных ДТП со множеством жертв , подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Ведь большая часть регламентных работ по замене тех или иных узлов и запчастей напрямую коррелирует с износом, — пояснил парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он также отметил, что причиной его обращения стали многочисленные жалобы от населения. По словам Выборного, пока показатели одометра будут скручивать безнаказанно, у недобросовестных продавцов будет соблазн «омолодить» машину перед продажей.

— В связи с этим нужны превентивные меры, чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик — заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями, — подчеркнул депутат.

Данный вопрос беспокоит и представителей самого автомобильного сообщества, добавил парламентарий. По его словам, на ситуацию уже обратила внимание Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Еще в прошлом году она подготовила законопроект с предложением штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тыс. рублей, юрлиц — до 1 млн. Однако в Госдуму он так и не поступил.

По словам Анатолия Выборного, по ряду экспертных оценок сегодня более половины продающихся машин имеют скрученный пробег.

В РОАД «Известиям» сообщили, что, по их оценкам, эта цифра на вторичном рынке достигает 30–40% в зависимости от региона. Ущерб потребителям и участникам рынка от мошеннических корректировок одометра оценивается в 525 млрд рублей ежегодно, заявили в ассоциации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Недобросовестные продавцы по результатам коррекции пробега повышают цену машины и зарабатывают по 200–300 тыс. рублей на каждой сделке, что можно расценивать как мошенничество. Покупателям наносится прямой материальный ущерб. Но страдают и добросовестные дилеры , — пояснил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, получив машину со скрученным пробегом в трейд-ин, такие продавцы выставляют ее на продажу. В соответствии с законом о защите прав потребителей, клиенты после покупки такой машины могут предъявить к дилерам обоснованные претензии, потребовать компенсации или расторгнуть сделку, что негативно сказывается на бизнесе.

Подщеколдин рассказал, что в марте ассоциация направила в Минпромторг письмо с предложением ввести контроль за пробегом на автомобилях на основе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Дилеры попросили внести изменения в постановление правительства от 5 октября 2017 года №1212, которое определяет функционирование ЭПТС.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения депутата. Также редакция обратилась в Минпромторг с просьбой прокомментировать инициативу РОАД о контроле за автопробегом через электронную форму ПТС.

Контроль за продавцами

Представители бизнеса заявили «Известиям», что проблему признают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина





— Практика коррекции одометров на российском рынке распространена, но имеет тенденцию к снижению в связи с постоянным развитием сервисов по проверке автомобилей с пробегом. Дилеры предоставляют базы обслуживания автомобилей сервисам по проверке, которые, в свою очередь, транслируют данные о техобслуживании клиентам, выбирающим автомобиль с пробегом, — пояснил «Известиям» директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

По его словам, с увеличением средней стоимости сегмента количество автомобилей с корректированными одометрами снижается. В сегменте «премиум» гораздо больше автомобилей со скрученным пробегом, чем в сегменте «люкс», отметил представитель бизнеса.

Как рассказал «Известиям» директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев, масштабы проблемы действительно велики.

— По нашим наблюдениям и данным специализированных сервисов (Автокод Профи), почти 20% подержанных автомобилей на рынке имеет скорректированные показания одометра. Одних штрафов недостаточно — опыт таких стран, как Германия, где за скручивание пробега предусмотрена уголовная ответственность, показывает, что нужны более серьезные меры, — пояснил он.

По словам Дмитрия Кудрявцева, для защиты от покупки автомобиля со скрученным пробегом рекомендуется проводить тщательную диагностику, использовать специализированные отчеты и обращать внимание на общее состояние автомобиля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что решить проблему скрученного пробега можно, начав контроль с самих дилеров.

— Проблема действительно актуальна. Таких машин сегодня на рынке если не большинство, то весьма значительная часть. Начать решать эту проблему нужно с того, чтобы ввести ответственность за продажу для самих дилеров, — заявил представитель отрасли.

По его словам, если при продаже будет выявлено, что юрлицо продало машину со скрученным пробегом и не предупредило об этом покупателя, то оно должно нести ответственность вплоть до уголовной.

— В этом случае дилеры стали бы проверять автомобили перед тем, как их перепродать. У них для этого сегодня есть все возможности, — заявил представитель отрасли.

При этом он отметил, что, если машина куплена не у юрлица, то предъявить претензии в скрученности пробега практически невозможно. Для этого нужно фактически поймать человека за руку. Поэтому ответственность и для таких продавцов можно ввести, но не факт, что она будет работать, считает Антон Шапарин.