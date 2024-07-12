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В Госдуме предложили отнести незаконную миграцию к тяжким преступлениям

Яровая: связанные с незаконной миграцией преступления отнесут к тяжким
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, могут отнести к тяжким и особо тяжким. Об этом 12 июля заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Во-первых, предлагаем отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям. Во-вторых, чтобы незаконно легализоваться, мигранту нужны пособники, и это пособничество — предательство по отношению к гражданам России, которое совершают те, кто ради денег совершенно безразлично относится к последствиям. Все действия, направленные на незаконную легализацию, а именно подделка документов, незаконная постановка на учет, сегодня имеют невысокий уровень ответственности», — говорится на странице депутата во «ВКонтакте».

По словам Яровой, ответственность за такие преступления будет серьезно повышена для того, чтобы «пресечь их и сделать невыгодными».

Она отметила, что совершаемые мигрантами правонарушения, касающиеся порядка их пребывания на территории России, предлагается считать отягчающим обстоятельством. Кроме того, планируется ввести запрет на любое посредничество в оценке знаний русского языка у иностранцев.

«В-пятых, предлагаем пресекать сами факты информирования об оказании услуг для иностранных граждан в быстром получении документов, потому что само размещение таких объявлений уже сообщает о незаконной деятельности. Предлагаем ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов, а также о способах организации незаконной миграции», — добавила Яровая.

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Ранее, 9 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата российского парламента поддержит законопроект о расширении списка правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из страны, еще по 20 статьям КоАП. По его словам, в числе этих правонарушений будут мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств, пропаганда нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций и некоторые другие положения.

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