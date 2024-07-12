Путин назвал режиссера Лунгина выдающимся деятелем отечественного киноискусства
Российский режиссер, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин — выдающийся деятель отечественного киноискусства. Об этом 12 июля заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 75-летием народного артиста России.
«Талант, умение создавать по-настоящему блестящие актерские ансамбли, находить темы, волнующие зрительскую аудиторию, стремление вкладывать душу в каждую свою работу — главные составляющие вашего профессионального успеха», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства режиссеру.
Путин также пожелал народному артисту неиссякаемого вдохновения и здоровья.
Павел Лунгин — советский и российский режиссер кино, продюсер и сценарист. В 1990 году он стал лауреатом Каннского кинофестиваля, а в 2008-м удостоился звания народного артиста России. Среди его работ — фильмы «Такси-блюз», «Царь», «Олигарх», «Линия жизни», «Остров», «Бедные родственники», «Братство».
В беседе с «Известиями» режиссер рассказал о своем пути, а также поделился творческими планами. Осенью 2024 года состоится премьера его фильма «Василиса и хранитель времени». Лунгин заявил, что полон идей, и выразил уверенность в том, что снимать сегодня нужно в России и для России.