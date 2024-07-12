Режиссер Лунгин рассказал о творческих планах в день своего 75-летия

Российский режиссер, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин в пятницу, 12 июля, отмечает юбилей — ему исполнилось 75 лет. Он рассказал о своем пути, а также поделился творческими планами.

«Человек — это сложное, противоречивое, очень интересное существо. В котором иногда просыпается душа. Вот этот гуманизм, противоречивость человека и всё-таки конечная склонность его к добру, я искренне верю в это», — рассказал Лунгин.

Он работал сценаристом до 1990 года. Тогда в прокат вышла его первая режиссерская работа «Такси-блюз», которая сразу получила приз Каннского фестиваля.

Также особое режиссерское видение Лунгина отметил и российский актер Иван Охлобыстин, подчеркнув, что талант в том, чтобы увидеть то, чего не видят другие.

«Художник транслирует свое понимание окружающего мира. Оно не всегда резонирует с пониманием среды. У него срезонировало на «Такси-блюз», плюс еще безмерный талант моего любимого Петра Мамонова. И он очень попал в резонансную точку с «Островом», –— поделился мнением Охлобыстин.

Следующим ключевым для карьеры Лунгина был фильм «Остров».

«Мы прожили всё через очарование, разочарование. Я уехал во Францию, я вернулся. Есть время отвечать на глубокие вопросы. Я почувствовал, что вопрос стыда и покаяния в 2006 году возник и для меня, и для других», — отметил Лунгин.

«Остров» снимался на севере России. Творческим исканиям режиссера актеры были рады.

«На горизонте стужи стояла маленькая фигура. Это был Лунгин. Мы остановились, ждем. Он стоит, молчит. Вздохнул и сказал: сегодня съемки не будет», — вспоминает артист Виктор Сухоруков.

Осенью 2024 года состоится премьера фильма «Василиса и хранитель времени» режиссерства Лунгина.

«Я больше не летаю. Спасибо», — рассказал он, говоря о своих планах.

Ранее в этот день Лунгин рассказал, что встречает свой юбилей в надеждах на успех своего фильма-сказки «Василиса и хранители времени». Также он заявил, что полон идей, и выразил уверенность в том, что снимать сегодня нужно в России и для России.