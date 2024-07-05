Герой по воле: зрители назвали самые ожидаемые темы в российском кино

Россияне стали выше оценивать уровень отечественного кинопродукта. Национальная Медиа Группа и Центр социального проектирования «Платформа» провели исследование , и оказалось, что 94% опрошенных в целом довольны отечественными фильмами и сериалами. Это больше, чем в прошлые годы. Зритель хочет видеть образ «героя среди нас», ему важны проекты, которые вселяют воодушевление, сострадание и обостренное чувство справедливости. Исследование было презентовано на пятой Российской неделе креативных индустрий. О том, какие проекты стали лидерами по социальному воздействию на широкую аудиторию — в материале «Известий».

Солидная оценка

«Импакт-кино» — это фильмы, оказывающие созидательное эмоциональное и вдохновляющее воздействие на зрителя. Фактически это разновидность социальной инженерии. Запрос на этот формат со стороны российской аудитории исследовали Национальная Медиа Группа (НМГ) и ЦСП «Платформа». Рейтинг публикуется не впервые — это уже третий обзор, подготовленный двумя компаниями, поэтому динамика настроений зрителей, когда речь заходит о российском кинопродукте, из года в год получается все нагляднее. И она положительная — цифры говорят сами за себя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Через такие исследования мы изучаем свою аудиторию, ее предпочтения и темы, которые зритель хочет видеть в кино. А с другой стороны, мы формируем будущее, — сказала во время презентации гендиректор НМГ Светлана Баланова. — И нам очень важно понимать, какое будущее для себя и для страны, какие темы мы хотим дальше поднимать в сознании наших зрителей . Огромное количество реальных судеб мы меняем. Например, в наш сериал «Тетя Марта», который поднимает тему сиротства, был интегрирован QR-код на Фонд, который занимается этим. Мы не знаем, какой эффект на общество мы оказали, но знаем, что около 100 детей в результате получили приемные семьи.

Исследование было подготовлено специально для фестиваля-форума «Российская креативная неделя». Всего в опросе приняли участие 1,4 тыс. респондентов от 18 лет и старше , проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

Так, российский сериальный и киноконтент в 2024 году позитивно (либо высоко, либо средне) оценивает 94% респондентов — это на 6% больше, чем в 2023-м. А если смотреть динамику последних лет, то в период с 2021 года показатель тех, кто оценивает качество отечественного кинематографа по высшему разряду, вырос на 26%.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы видим, что доверие и рост внимания к кинематографу во многом вызваны социализацией кино — оно попадает в социальный нерв нашей жизни, — отметил основатель и гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов. — Рост впечатляет, и он идет год от года. И это не погрешность, а реально формируемая с двух сторон тенденция. Эта динамика происходит не только в кинематографе, но и, например, в российском вине . Сначала потребитель проходит через недоверие, скепсис, неудачные попытки. А затем выясняется, что оно вполне конкурентно.

По итогам прошлого года рейтинг сформировали более чем из 30 затрагивающих социальную тематику кинолент, которые были отобраны экспертами специально для исследования. Они также выяснили, что любовь к семье, патриотизм и отказ от вредных привычек — это три главные социально значимые темы, которые зрители желают видеть в российском кино.

Фото: НМГ Исследование социально-преобразующего контента, подготовленное Национальной Медиа Группой (НМГ) и Центром социального проектирования «Платформа»

— Мы хотим, чтобы добро множилось и продолжалось. Для этого важно доносить до зрителя талантливым, без назидательства и морализаторства языком правильные смыслы и темы. Из нашего исследования мы знаем, что тема семьи и связи поколений очень востребована, — подчеркнула Светлана Баланова.

Чья роль главнее

Изменения есть и в том, какую роль россияне в принципе придают тому, что попадает на экраны их телевизоров или выходит на отечественных стримингах. Так, если в 2023 году 58% опрошенных утверждали, что кино должно целенаправленно менять людей, развивать позитивные ценности и подавать примеры правильного поведения, то сегодня этого мнения придерживается уже 67% респондентов. Примечательно, что у сегодняшней российской аудитории выражен запрос на поиск «героя среди нас» — публике важны истории об обычном человеке, который проявляет героизм в силу обстоятельств.

— Эти темы и проблематики были с нами всегда. Просто мы не обращали на них внимания, делая ставку на конкурирование с Голливудом и коммерцию, — добавил кинопродюсер Гевонд Андреасян.

К участию в рейтинге допускались картины, вышедшие в 2023 году. В пятерку лидеров по социальному воздействию на широкую аудиторию вошли фильмы «Доктор» с Сергеем Пускепалисом, «Русский крест» с Михаилом Пореченковым и «Вызов» с Юлией Пересильд, а также сериалы-хиты этого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Трудные подростки». У узкой аудитории тоже есть свои победители — это драмы «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой и «Привет, мама» режиссера Или Малаховой с Аглаей Тарасовой и Дарьей Савельевой в главных ролях, а также сериал «Сама виновата?», основанный на реальных событиях.

Фото: НМГ Исследование социально преобразующего контента, подготовленное Национальной Медиа Группой (НМГ) и Центром социального проектирования «Платформа»

— Два года назад нами было заложено порядка шести проектов, нацеленных на аудиторию 10–16 лет. Осенью они начнут выходить. Это развлекательные истории, которые, тем не менее, и про проблемы, и про ценности, и про то, что важно и интересно в этом возрасте. После показа целевой аудитории мы сможем сделать выводы, жизнеспособны эти проекты или нет, — поделился планами гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Среди опрошенных 51% ждет от проектов душевного подъема. Если старшее поколение респондентов считает, что социально преобразующее кино должно вызывать у зрителя сострадание и сочувствие, то молодежь уверена, что оно должно апеллировать к раздражению от несправедливости, удивлению, стыду и чувству вины.

Фото: НМГ Исследование социально-преобразующего контента, подготовленное Национальной Медиа Группой (НМГ) и Центром социального проектирования «Платформа»

— Эти «ресерчи» — очень правильная инициатива НМГ, которая дает старт другим исследованиям других институтов, — сказал замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. — Это отдельное и тоже важное направление оценки кинематографа с точки зрения эмоций, образов, символов, ценностей, которые вызывает культурный продукт у зрителя . Важно, что государство очень четко, ценностно ориентированно отвечает на сегодняшний запрос.