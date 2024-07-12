Павел Лунгин объяснил, почему сегодня нужно снимать кино «в России и для России»

Свой 75-летний юбилей режиссер Павел Лунгин встречает в надеждах на успех своего фильма-сказки «Василиса и хранители времени», полон идей снять художественно-документальный фильм о Петре Мамонове «для какой-нибудь интернет-платформы» и уверен, что снимать сегодня нужно в России и для России.

«Мне кажется, сейчас надо снимать в России и для России. <…> Сейчас в кино есть не просто тренды, а такие рельсы, которые кем-то очень прочно проложены. Например, кино Израиля — это фильмы об израильско-палестинском конфликте. Они наполнены этой борьбой, ненавистью, поиском выхода. Фильмы просто про Израиль никому не интересны, они в мировой прокат не попадают. Есть иранское кино, которое дальше фестивалей почти не попадает. Их всё больше вытесняют фильмы-развлечения», — отметил он, рассуждая о тенденциях в кино.

По мнению Лунгина, большинство современных русских фильмов не ставят никакой проблемы, пытаясь развлечь зрителя. В этом и проблема сложности или даже невозможности международных кинопроектов.

«Где нам в этой ситуации искать совместное производство? Ведь оно интересно, когда фильмы — на грани, с конфликтом, с чем-то, что нужно понять и проанализировать. Но это сейчас невозможно, потому что у наших стран слишком разные взгляды на эти проблемы», — пояснил он.

Режиссер уверен, что сейчас время культурного слома. В этом причина провальных премьер в Голливуде, возвращения к ретро и сказкам/фэнтези.

«Вот вы спросили в начале разговора, почему никто не снимает современность. Потому что что-то ускользает. Современность нельзя зацепить, ухватить. Поэтому продюсерам и писателям надо сильно думать, как справиться с этой новой реальностью», — сказал Лунгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью режиссера Павла Лунгина «Известиям»:

«Надо отстаивать человека как сложное явление»