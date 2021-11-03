Веха войны: «Братство» Павла Лунгина впервые покажут в телеэфире

На канале РЕН ТВ состоится телепремьера военной драмы Павла Лунгина, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В главных ролях Кирилл Пирогов, Ян Цапник и Александр Кузнецов. В 2019 году кинокартина вызвала острую критику еще до официального выхода на большие экраны, премьеру перенесли, а позже демонстративно исключили его из программы Московского международного кинофестиваля. Но СМИ и киноведы оценили «Братство» высоко. Теперь — 6 ноября — свое мнение о скандальной картине могут составить и телезрители.

Без каменных лиц

«30 лет назад советские войска вышли из Афганистана. Планировалось, что вся операция займет не более 12 месяцев, но вышло иначе. Десять лет кровопролития, множество искалеченных жизней, — эхо той войны слышно до сих пор», — говорится в прологе к картине.

Руководство РЕН ТВ сообщило, что приобрело картину, как только открылись телевизионные права.

— Мы ждали этой возможности и абсолютно убеждены, что этот фильм, как и любая другая работа Павла Лунгина, заслуживает самого думающего и внимательного зрителя, — подчеркнул генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Прежде «Братство» можно было посмотреть на онлайн-платформах, где картина снискала сочувственные оценки зрителей. В их числе были ветераны Афганистана, представители организации «Офицеры России» (первый спецпоказ проходил в «Иллюзионе» как раз для них). Помимо режиссуры и актерского ансамбля, воины отмечали честность и искренность интонации. На главную роль в картине, основанной на воспоминаниях экс-главы ФСБ Николая Ковалева, режиссер Павел Лунгин пригласил Кирилла Пирогова.

— Я увидел в этом герое умного и обаятельного человека, — признавался режиссер в интервью «Известиям». — Мне хотелось показать именно внутреннее человеческое состояние этих людей, потому что в нашем кино кагэбэшников и даже разведчиков всегда показывают с каменными лицами гранитных Штирлицев. Они всегда с волевыми подбородками, с могучим взглядом. А я думаю, что они были разными. В данном случае это человек, который думает и чувствует, что рушится привычный мир, но он хочет обойтись минимальными жертвами.

Без плаката

1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке боевиков. Разведка пытается договориться с ними о перемирии, но дело осложняется тем, что в плен попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетается множество интересов. А в центре этого узла оказываются солдаты-разведчики, не привыкшие бросать своих.

Как рассказывал режиссер, в его задачи не входило показать бойню либо упаднический дух ненужной войны. Эта лента — о растерянности и боли, о психологических и нравственных терзаниях тех, кто вынужден убивать.

Над сценарием «Братства» работал сын Павла Семеновича Александр Лунгин. Он отправился в Афганистан, проехал по стране, погружаясь в ее атмосферу. Узнал, что за сила таится в горах, выжженных солнцем, откуда у людей, живущих там, такая стойкость.

— Мне кажется, те, кто ругает фильм, все-таки очень боятся правды, — считает Павел Лунгин. — Они говорят: «На войне и не такое было, но об этом не нужно рассказывать нашей молодежи». Заметьте, они всё хотят разговаривать с молодежью, хотят куда-то ее за собой вести. А куда они будут вести молодежь? На войну, что ли? Несмотря на личный героизм, они всё же проигравшие. Их речи тоже ни к чему не привели и никого не убедили. Советский Союз развалился вскоре после вывода войск из Афганистана, и мне очевидна связь двух этих событий.

По сюжету фильм можно сравнить с «Черным ястребом» Ридли Скотта, но если у британского культового мастера вышла батальная эпопея, то Лунгин сосредоточился на «человеческом и слишком человеческом». Первое, чего попытались избежать создатели картины — плакатности.

— Не думаю, что даже среди военных есть много людей, которые мечтают о кровопролитии. И для меня это стремление предотвратить его было очень близко в этом герое, — рассказал «Известиям» Кирилл Пирогов. — Это кино про переходное время. У нас изменилась страна. Никто не понимал, что с ней будет вообще.

С любовью

По словам Павла Лунгина, фильм сделан с большой любовью ко всем участникам тех событий, потому что роли сыграны потрясающими актерами. Тем, кто знает войну по-настоящему, а не по книжкам для политработников, фильм понравится . Киноведы солидарны с режиссером.

— В мировом кинематографе существует множество военных фильмов, считающихся общепризнанной классикой, в которых есть куда более жёсткие и неоднозначные сцены, чем всё, что может предложить «Братство», — уверен кинокритик Пётр Волошин. — Да, в фильме Лунгина немало жестокости, несправедливости, смертей невинных. Но мы смотрим кино про войну, а любое хорошее военное кино — антивоенное.

«Братством» заинтересовались за рубежом. Первыми его купили китайцы, корейцы и японцы. Европейцы не торопились. Тема чужой войны от них далека. Американцы сделали очень много подобных фильмов, воспитывали своего зрителя «вьетнамскими» картинами, но не они служили примером для авторов.

— Есть ленты, восхваляющие войну во Вьетнаме, есть и проклинающие, как «Взвод» Оливера Стоуна или «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, где показано всё безумие этих событий, — размышляет Павел Лунгин.