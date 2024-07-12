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Суд ДНР приговорил экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду к 14 годам за шпионаж

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бывшего ассистента по безопасности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадима Голду к 14 годам лишения свободы. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Его признали виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«С учетом позиции гособвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом конфисковано 43 бронированных автомобиля, использовавшиеся сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В 2021 году, находясь в ДНР, Голда выполнял задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные о работе объектов промышленности, по которым после наносились ракетные удары. Общая сумма ущерба от этих атак составила почти 100 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре.

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Голда был задержан на территории ДНР 29 апреля 2022 года. Тогда же местными органами было возбуждено уголовное дело о шпионаже. За несколько дней до этого министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты сотрудничества членов ОБСЕ с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Мандат СММ истек на Украине 31 марта 2022 года, и, если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, в тот раз против выступила Россия. На Западе страну обвинили в его препятствовании работы СММ, но Москва объяснила, что причинами отказа в продлении мандата стали оценки РФ, согласно которым миссия не выполняла свою работу полноценно, а также стала орудием внешней и внутренней политики украинских властей, действуя предвзято в пользу Киева.

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