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На трех гражданских объектах заработала система антидроновой защиты «БАРЬЕР ПАК»

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Фото: Global Look Press/Markus Scholz
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Экспериментальные комплексы системы антидроновой защиты «БАРЬЕР ПАК» уже установлены и работают на трех гражданских городских объектах. Об этом «Известиям» рассказала гендиректор компании АКБ «Первый дирижабль» Полина Албек.

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По ее словам, принцип действия системы прост. При обнаружении угрозы аэростаты с прикрепленной к ним сетью поднимают в воздух на высоту около 1 тыс. м. Беспилотник противника, попадая в это воздушное заграждение, запутывается и не долетает до назначенной цели.

Эксперты отметили, что это простое, недорогое и эффективное решение для защиты периметра.

«Не могу сказать, что такой метод уничтожения БПЛА безопаснее, чем ракетами ПВО, потому что дроны будут врезаться в сетку, падать и теоретически могут взрываться. Но у ракет тоже есть свои нюансы. Самое простое решение, которое позволяет минимизировать косвенный ущерб от работы системы ПВО, — это делать несколько эшелонов обороны за пределами объекта, чтобы цели сбивали не над ним, а на подлете к нему. И в таком способе сеть действительно будет рациональным решением», — отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, такой метод уже использовали наши предки во время Второй мировой войны.

«Система сработает особенно хорошо против БПЛА противника, которые летят без наведения по заданным координатам, так как они никак не смогут увидеть сеть и попадут в нее. Учитывая, что дроны, которые используются для ударов, винтовые и скорость у них не очень высокая, они очень легко могут запутаться в сети. А сама система должна быть относительно недорогой», — уточнил он.

Грузоподъемность аэростата до 20 кг. Скорость развертывания заграждения — от 0,5 минуты при наполненной оболочке аэростата и от 5 минут при пустом аэростате.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 12 июля, в 10:00

Сеть раз отрежь: разработана новая антидроновая система

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