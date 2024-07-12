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Псаки назвала Камалу Харрис лучшей альтернативой Байдену

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Фото: REUTERS/Shelby Tauber
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Вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой на замену действующему президенту США Джо Байдену в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом в четверг, 11 июля, заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако при этом пресс-секретарь заключила, что США — слишком «сексистская» и «расистская» страна, чтобы проголосовать за Харрис. По ее словам, американское общество не замечает заслуг Харрис, которые она делает для страны.

«На выбор есть много замечательных демократов, но из-за сроков и всего остального я думаю, что лучшим вариантом является Камала Харрис», — цитирует слова Псаки издание The New York Post.

После дебатов экс-президента Дональда Трампа и Джо Байдена на своей странице в Х она осудила выступление своего бывшего босса. По ее словам, «это были плохие дебаты» и «Байден был плох». Бывший пресс-секретарь также поддержала тех, кто говорит, что Байдену пора уходить. Она предупредила демократов, что «время идет», чтобы они сделали шаг к его замене.

«Я не знаю, почему до сих пор не возникло всеобщего одобрения: Камала была бы отличным президентом и она была бы яростным, потрясающим участником кампании», — сказала она.

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27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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