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Лидеры более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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На полях саммита НАТО в Вашингтоне более 20 стран подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева. Об этом говорится в опубликованном 11 июля на сайте Еврокомиссии заявлении.

Документ подписали лидеры США, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и президент Украины Владимир Зеленский.

В договоре сказано, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и других частей мира, Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу». Подписанты обязуются поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружения.

Также в документе утверждается, что в случае «нападения на Украину в будущем», стороны проведут встречу на высшем уровне для определения дальнейших шагов для ее поддержки.

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Накануне, 10 июля, была опубликована итоговая декларация саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне 9–11 июля. В документе указано, что страны НАТО планируют выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Государства также должны будут дважды в год отчитываться о процессе оказания этой поддержки.

9 июля Белый дом в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщил, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше $1 млрд на усиление ПВО ВСУ. Например, Киеву собираются передать дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты.

В тот же день Байден на открытии саммита НАТО заявил, что западные страны намерены в ближайшие месяцы передать Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. Также в 2025 году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для этих систем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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