В Москве приостановили работу частного детского сада из-за сальмонеллеза

В Москве приостановили работу частного детского сада Prokids из-за сальмонеллеза. Об этом 11 июля сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования на пищеблоке детского учреждения были выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что нарушения способствовали распространению сальмонеллеза. В связи с этим специалисты столичного Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности учреждения. Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о приостановке работы Prokids на 30 суток.

7 июля сообщалось, что у 75 отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии подтвердился сальмонеллез. Гусиноозерская межрайонная прокуратура днем ранее начала проверку из-за случаев заболевания в городе. Одна из отравившихся роллами в кафе Виктория Баннова рассказала, что от жителей давно начали поступать жалобы на тараканов в заведении.