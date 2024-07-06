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Отравившаяся роллами в Бурятии сообщила о тараканах в заведении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Отравившаяся роллами в кафе в бурятском городе Гусиноозерске Виктория Баннова 6 июля рассказала «Известиям», что от жителей давно начали поступать жалобы на тараканов в заведении «Мастер роллов».

«Жители города давно начали писать жалобы, что в самом помещении бегают тараканы, одному из заказчиков попалась личинка тараканов в соевом соусе. Так как это предприятие осталось у нас одно по приготовлению суши и роллов, мы всё равно рискнули заказать и покушать», — поделилась она с «Известиями».

Женщина рассказала, что рискнула заказать роллы в заведении 3 июля. На следующий день они заболели, но не сразу поняли, что это отравление. Уже вечером 5 июля семейной паре позвонили из Роспотребнадзора с просьбой уточнить свое состояние, эту информацию позже передали в Центральную районную больницу (ЦРБ). Тогда женщина и поняла, что это было отравление.

«К сожалению, больница переполнена. У всех, кто приезжал позже, брали анализы и отправляли домой, так как нет мест. В больницу мы не обращались, только узнали диагноз (подтвердился сальмонеллез) и способ лечения, лечимся дома. Состояние очень плохое, сутки держалась температура 39,5 у обоих, на сегодня, 6 июля, у меня температура спала, а у мужа повысилась до 40,3», — рассказала пострадавшая.

Она также сообщила, что многие жители Гусиноозерска выступают за то, чтобы Роспотребнадзор закрыл кафе навсегда.

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Ранее в этот день сообщалось, что 22 человека отравились роллами из кафе в городе Гусиноозерске, 10 из них были госпитализированы. Среди пострадавших 13 несовершеннолетних, среди госпитализированных — восемь детей. Прокуратура проводит проверку случившегося.

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