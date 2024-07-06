Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии

В Бурятии 22 человека отравились роллами из кафе в городе Гусиноозерске, 10 человек госпитализированы. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительным данным, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита. По результатам первичного обследования госпитализированы 10 человек, из них восемь детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Факт употребления пострадавшими еды из кафе установило управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в ходе эпидемиологического расследования.

Прокуратура проводит проверку случившегося. По ее итогам будет дана оценка выполнения санитарно-эпидемиологических норм на предприятии, также может быть принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее, 4 июля, 16 человек отравились пищей из кафе в селе Леваши в Дагестане. У пациентов было диагностировано пищевое отравление. Госпитализация понадобилась 12 гражданам, в том числе семи несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.