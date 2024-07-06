Прокуратура Бурятии начала проверку после отравления роллами в Гусиноозерске
Гусиноозерской межрайонной прокуратурой проводится проверка из-за сообщений о случаях массового кишечного заболевания в городе. Об этом 6 июля рассказал заместитель прокурора Максим Шобоев.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день в инфекционное отделение центральной больницы обратились 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних. Они обратились с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести.
«По результатам первичного обследования госпитализированы 15 человек, из которых 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — сообщил он.
Шобоев отметил, что в инфекционном отделении больницы развернуты дополнительные места. Было установлено, что все обратившиеся в медучреждение употребляли еду в одном из городских кафе.
Одна из отравившихся роллами в кафе в Гусиноозерске Виктория Баннова 6 июля рассказала «Известиям», что от жителей давно начали поступать жалобы на тараканов в заведении. Женщина рассказала, что рискнула заказать роллы в заведении 3 июля. На следующий день она заболела, но не сразу поняла, что это отравление. Уже вечером 5 июля ей позвонили из Роспотребнадзора с просьбой уточнить состояние.