В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе подтвердился сальмонеллез
В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске подтвердился сальмонеллез. Об этом 7 июля сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.
«Уже установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) г. Гусиноозерск», — говорится в сообщении ведомства на сайте.
В управлении Роспотребнадзора уточнили, что возбудитель обнаружен у 75 человек, 42 из них – дети, сообщает «РИА Новости».
Накануне Гусиноозерская межрайонная прокуратура начала проверку из-за случаев заболевания в городе. Одна из отравившихся роллами в кафе Виктория Баннова рассказала, что от жителей давно начали поступать жалобы на тараканов в заведении.
Женщина рассказала, что рискнула заказать роллы в заведении 3 июля. На следующий день она заболела, но не сразу поняла, что это отравление. Уже вечером 5 июля ей позвонили из Роспотребнадзора с просьбой уточнить состояние.