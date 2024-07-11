СК РФ запросил перевод под домашний арест второго фигуранта дела генерала Попова

Следственный комитет России попросил отпустить под домашний арест второго фигуранта по делу экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова, бизнесмена Сергея Моисеева. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.

Также в правоохранительных органах сообщили агентству, что Моисеев признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее в этот день следствие повторно запросило перевод под домашний арест самого Попова, обвиняемого в мошенничестве. Заседание назначено на 15 июля.

Кроме того, Попов попросил возбудить уголовное дело о клевете в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по своему делу.

До этого, 7 июля, защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, которое возбудили на Украине в отношении генерала.

17 мая Попов был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. 23 мая Следственный комитет России попросил перевести его под домашний арест, однако 235-й гарнизонный военный суд в этом отказал. Второй западный окружной военный суд также оставил Попова в СИЗО.

24 мая Попову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину генерал-майор не признает. В окончательной редакции обвинения Попову СК РФ 4 июля добавил служебный подлог.

Между тем еще 10 июня стало известно, что суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках данного уголовного дела. 12 июня сообщалось, что речь идет о Моисееве, который частично погасил ущерб.