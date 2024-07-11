Реклама
Прямой эфир
Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Общество
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Общество
В Калининграде назначили врио ректора БФУ им. И. Канта
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Мир
СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

Генерал Попов попросил СК возбудить дело в отношении адвоката Аграновского

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил СК РФ возбудить уголовное дело о клевете в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом 11 июля сообщил защитник военного Сергей Буйновский.

«Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — сообщил защитник ТАСС.

Буйновский уточнил, что Аграновский в беседах с журналистами говорил о вероятном смягчении приговора Попову в том случае, если вскроется источник утечки касающихся экс-командующего данных, которые опубликовала Украина.

«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он (Аграновский. — Ред.) вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — подчеркнул адвокат.

По его словам, по этому факту уже начата проверка.

Остался без связи: какой срок грозит арестованному замначальника Генштаба
Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в 36 млн рублей

Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.

Так, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, после информации об утечке данных на Украину защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024