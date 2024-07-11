Генерал Попов попросил СК возбудить дело в отношении адвоката Аграновского
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил СК РФ возбудить уголовное дело о клевете в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом 11 июля сообщил защитник военного Сергей Буйновский.
«Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — сообщил защитник ТАСС.
Буйновский уточнил, что Аграновский в беседах с журналистами говорил о вероятном смягчении приговора Попову в том случае, если вскроется источник утечки касающихся экс-командующего данных, которые опубликовала Украина.
«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он (Аграновский. — Ред.) вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — подчеркнул адвокат.
По его словам, по этому факту уже начата проверка.
Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.
Так, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.
Кроме того, после информации об утечке данных на Украину защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.