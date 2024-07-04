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Защита генерала Попова подала заявление о госизмене

Арестованный генерал Попов просит возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Защита бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ивана Попова подала в Следственный комитет (СК) России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении ряда неизвестных лиц. Об этом 4 июля сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели на Украине в отношении генерала. 26 июня сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Попова в международный розыск. По данным Харьковской областной прокуратуры, его обвиняют в «ведении агрессивных военных действий».

По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы. Однако это также может быть связано со шпионажем, считает он.

«Мы подали заявление в СК <…> с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине», — сказал адвокат «РИА Новости».

СК уже организовал проверку по заявлению о государственной измене в связи с якобы произошедшей утечкой секретных данных по делу Попова на Украину. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, уточнил Буйновский в беседе с ТАСС.

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Ранее, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая Следственный комитет (СК) России попросил перевести его под домашний арест. Как отметили в СК, просьба о переводе была направлена с учетом характеризующих Попова данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.

По данным следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Их должны были использовать для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

24 мая Попову предъявили обвинения. Его адвокат заявил, что свою вину генерал-майор не признает. Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

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