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Следствие вновь запросило перевод генерала Попова под домашний арест

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Следствие вновь запросило перевод обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом 11 июля сообщили «Известиям» в 235-м гарнизонном военном суде.

Как уточнил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский, заседание назначено на 14:00 15 июля. Другие подробности не приводятся.

Попову предъявили обвинения 24 мая. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области. Кроме этого, 4 июля СК добавил Попову служебный подлог в окончательной редакции обвинения.

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Так, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела. По данным СМИ, второй фигурант дела частично погасил нанесенный ущерб.

Затем, 11 июля, стало известно, что защита Попова ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката Дмитрия Аграновского, который не является защитником бывшего военнослужащего, но вводит общественность в заблуждение, регулярно комментируя в СМИ ход дела. Помимо этого, защита бывшего командующего подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.

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