Пожар в Руанском соборе во Франции ликвидировали

Пожар в Руанском соборе, где огонь охватил шпиль, ликвидирован. Об этом 11 июля сообщила мэрия французского города Руан в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Пожар, который затронул шпиль собора в четверг около полудня, теперь потушен. Концерты, запланированные в четверг, 11 июля, на соборной площади, состоятся», — уточнили городские власти.

Огонь вспыхнул на высоте более 100 м. К тушению были привлечены свыше 100 специалистов. Последние несколько лет в соборе велись ремонтные работы.

Шпиль Руанского собора загорелся ранее в этот день. О причинах пожара не сообщалось. Посетители были эвакуированы.

В апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.