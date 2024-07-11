Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70% опрошенных американцев одобрили Харрис как замену Байдена на выборах
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
В Индии погибли 38 человек в результате ударов молний
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Армия
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Спорт
ОКР выплатил не допущенным на ОИ-2024 в Париже атлетам компенсации
Мир
Швеция отложила поставки Украине истребителей Gripen
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Общество
Суд оставил в силе приговор правозащитнику Орлову за дискредитацию ВС РФ
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИД РФ указали на неспособность США и НАТО запугать Россию

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шпиль Руанского собора загорелся во Франции. Об этом 11 июля сообщил мэр Руана Николя Мейер-Россиньоль.

«Все средства брошены на его тушение», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам мэра города, возгорание произошло в шпиле собора. Причины случившегося пока неизвестны. Посетители были эвакуированы, пожарные ликвидируют огонь.

Последняя месса в Париже: в столице Франции сгорел Нотр-Дам-де-Пари
Полностью ли утрачена культурная ценность мирового масштаба

В апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024