Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
Шпиль Руанского собора загорелся во Франции. Об этом 11 июля сообщил мэр Руана Николя Мейер-Россиньоль.
«Все средства брошены на его тушение», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
По словам мэра города, возгорание произошло в шпиле собора. Причины случившегося пока неизвестны. Посетители были эвакуированы, пожарные ликвидируют огонь.
В апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.
Президент Франции Эммануэль Макрон 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.